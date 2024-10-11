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Білий дім ще не ухвалив рішення щодо засідання «Рамштайну»
09:44 11.10.2024 |
Адміністрація США продовжує опрацьовувати деталі перенесеного візиту президента Джо Байдена до Німеччини, а також можливість проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України, так званого формату «Рамштайн».
Про це сказала в четвер у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми намагаємося опрацювати це, усі деталі, для президента важливо це здійснити»,- зауважила представниця Білого дому щодо перенесеного візиту президента США до Німеччини.
Відповідаючи на запитання, чи відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав, або ж буде проведене на міністерському рівні, речниця Білого дому не повідомила деталей. Вона лише зазначила, що це питання відкладене.
Як повідомляв Укрінформ, Байден, Макрон, Шольц і Стармер планували зустрітися 12 жовтня в Берліні. Після цього вони мали вирушити на базу ВПС США «Рамштайн», де того ж дня запланована перша зустріч Контактної групи з питань оборони України.
Однак 8 жовтня стало відомо, що Байден відклав візит до Німеччини через загрозу потужного урагану на півдні США.
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