Зеленський обговорив із Макроном військову допомогу Україні та дозвіл на використання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном під час зустрічі в Парижі питання військової допомоги Україні.

"Великий дефіцит техніки - це перше. І друге, ми також говорили про це, - це дозвіл на використання деяких боєприпасів дальнього радіусу дії, виробництво безпілотників дальньої дії, якого недостатньо на сьогодні", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з Макроном за підсумками зустрічі.

За його словами, "ми шукаємо кошти, гроші на це, на внутрішнє виробництво і дозвіл від наших партнерів".

Також Зеленський подякував Франції за реалізацію програми навчання українських військовослужбовців.