Фінансові новини
- |
- 11.10.24
- |
- 01:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський обговорив із Макроном військову допомогу Україні та дозвіл на використання далекобійної зброї
23:55 10.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном під час зустрічі в Парижі питання військової допомоги Україні.
"Великий дефіцит техніки - це перше. І друге, ми також говорили про це, - це дозвіл на використання деяких боєприпасів дальнього радіусу дії, виробництво безпілотників дальньої дії, якого недостатньо на сьогодні", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з Макроном за підсумками зустрічі.
За його словами, "ми шукаємо кошти, гроші на це, на внутрішнє виробництво і дозвіл від наших партнерів".
Також Зеленський подякував Франції за реалізацію програми навчання українських військовослужбовців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
|Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів
|Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Офіційна заява НКЦПФР щодо розповсюдження недостовірної інформації
У РУБРИЦІ
|Зеленський обговорив із Макроном військову допомогу Україні та дозвіл на використання далекобійної зброї
|Зеленський та Макрон обговорили спільне виробництво зброї
|Сибіга повідомив про погодження з главою МЗС Франції організації його візиту в Україну
|Зеленський: Припинення вогню не обговорюється
|МЗС пояснило небезпеку від чуток в ЗМІ про готовність України до поступок
|Україна до кінця року отримає від Британії більше САУ AS-90, - Умєров
Бізнес
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми