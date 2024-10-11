Зеленський та Макрон обговорили спільне виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі із французьким колегою Емманюелем Макроном окрема увага була приділена питанню спільного виробництва зброї.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, під час зустрічі з Макроном вони обговорили ситуацію на полі бою і "речі, які зможуть посилити позиції України та дати більше захисту Європі".

Окремий наголос переговорів стояв на спільному виробництві зброї.

"Маємо розширити таку співпрацю. Домовились, що робота над цим буде відбуватися на рівні міністрів оборони", - проінформував президент.

Окремо Зеленський подякував Макрону за тренування й комплектування української бригади Анни Київської, місце навчання якої напередодні відвідав французький лідер.

Також Зеленський після зустрічі з Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

Він розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.