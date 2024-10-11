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Сибіга повідомив про погодження з главою МЗС Франції організації його візиту в Україну

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга скоординував із главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро під час зустрічі в Парижі подальші кроки напередодні важливих міжнародних подій, також вони узгодили організацію візиту французького міністра в Україну.

"У межах візиту президента України Володимира Зеленського до Франції відбувся конструктивний обмін думками з моїм французьким колегою Жаном-Ноель Барро. Ми скоординували подальші кроки напередодні важливих міжнародних подій і узгодили організацію візиту міністра Барро в Україну", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, у вересні поточного року новим главою МЗС Франції призначили Жан-Ноеля Барро, який раніше обіймав посаду міністра-делегата з питань Європи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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