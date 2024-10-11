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Україна до кінця року отримає від Британії більше САУ AS-90, - Умєров
23:28 10.10.2024 |
Українські воїни отримають додаткові самохідні артилерійські установки AS-90 від Британії. Постачання заплановано на цей рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
За словами глави Міноборони України, він провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі. Головна тема зустрічі - кроки для підтримки ЗСУ.
Умєров нагадав, що Британія надає українським воїнам необхідні боєприпаси: артилерійські, мінометні, для ППО та протитанкові міни. Такі своєчасні постачання дозволяють знищувати ворога.
"До кінця року на фронті з'явиться більше артилерійських систем AS-90. Також є хороші новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем - ворог відчує це на полі бою", - зазначив міністр.
Умєров розповів, що домовився з Гілі опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.
Як наголосив український міністр, ключовим питанням у ході зустрічі стали інвестиції в українську оборонну промисловість. Наразі завдання наростити виробництво в оборонно-промисловому комплексі.
Окремою темою обговорень став план перемоги. Увага була сконцентрована на частині оборони.
AS-90 для України
Варто зауважити, що Британія вже передавала Україні гаубиці AS-90. Вони можуть бити по цілях на відстані до 30 км. Максимальна скорострільність - три постріли за 10 секунд. Екіпаж такої техніки складається з п'яти осіб.
26 вересня у Міноборони Британії розкрили плани передати 16 додаткових AS-90 українським захисникам. 10 із них уже доставили.
При цьому ще шість, як запевняли у відомстві, хочуть передати Україні до кінця року.
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