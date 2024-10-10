Рютте: Дозволити Україні використовувати далекобійну зброю - справа конкретного союзника, але юридично для цього є всі підстави

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте знову каже, що питання використання далекобійної зброї по цілях на території РФ - це справа конкретного союзника, який цю зброю постачає, але зазначає, що юридично для цього є всі підстави.

Так у четвер у Лондоні після тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера він відповів на запитання журналістів щодо можливості дозволити використовувати далекобійну зброю, щоб вражати цілі на території країни-агресора.

"Насамперед це справа окремих союзників, вирішувати, як може бути використана зброя, яку вони постачають в Україну. Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них", - сказав генсек НАТО.

За його словами, це питання також обговорювали під час цієї тристоронньої зустрічі. "Ми сьогодні це обговорювали. Але, зрештою, це залежить від окремих союзників", - повторив Рютте.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи підтримує він використання зброї по цілях у Росії, генсек НАТО знову зазначив, що "юридично це можливо". "Юридично для цього є підстави. Але тепер ви запитуєте не лише про законність, а й пов'язуєте це з однією конкретною зброєю. І це не моя справа. Це, зрештою, справа окремих союзників", - пояснив свою позицію Рютте.