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Зеленський і Стармер весь ранок говорили про «план перемоги»
14:56 10.10.2024 |
Прем'єр Британії Кір Стармер розповів, що весь ранок провів за обговоренням з президентом України Володимиром Зеленським "плану перемоги".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Кір Стармер і Володимир Зеленський зустрілися у четвер вранці на Даунінг-стріт.
Прем'єр Британії також приймав генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Вітаючи Рютте, Стармер сказав, що вони з Зеленським "провели весь ранок, обговорюючи план перемоги".
Рютте у свою чергу сказав, що "йдеться про Україну, але також про захист Заходу і про те, як ми залишаємось у безпеці".
Президент Зеленський згодом повідомив у своєму Telegram-каналі, що він та Стармер домовилися опрацювати "план перемоги" разом із союзниками.
Крім того, у четвер в українського президента запланований візит до Парижа, де його прийме президент Емманюель Макрон в Єлисейському палаці.
А напередодні неофіційно стало відомо, що у п'ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про візит до Берліна стало відомо після скасування засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня через зміну планів президента США Джо Байдена. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано.
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