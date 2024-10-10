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АНАЛІТИКА

Канадські інструктори навчають військових ЗСУ складним медичним навичкам, - Генштаб

 

Інструктори з Канади в рамках навчальної місії UNIFIER навчають українських військових складним медичним навичкам. Зокрема, таким, які збільшують шанси бійців вижити після поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Українські військовослужбовці, які проходять інтенсивне навчання під керівництвом канадських інструкторів та інструкторок медичного тренувального підрозділу навчальної місії ЮНІФАЄР використовують манекени під час навчання складним медичним навичкам, таким як встановлення внутрішньовенної канюлі чи інтубаційної трубки", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ці навички допомагають забезпечити пораненим бійцям більше шансів вижити після бойових поранень.

Крім того, відповідні тренування відбуваються також і в темряві. Це у свою чергу, допомогає воїнам Сил оборони України відпрацьовувати свої навички в несприятливих умовах.

Нагадаємо, що в Британії бійців Збройних сил України вчать штурмувати траншеї противника і долати смуги перешкод.

Також ми писали, що в рамках підготовки в навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ кожен боєць долає психологічну смугу перешкод. Крім того, не менш важливим елементом заручення є вогнева підготовка.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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