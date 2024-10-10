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АНАЛІТИКА

Дрони атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Адигеї, - росЗМІ

 

У ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

За даними каналу, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.


З посиланням на систему моніторингу пожеж NASA канал пише, що пожежа зафіксована поряд із аеродромом.

Дрони атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Адигеї, - росЗМІ

 

Дрони атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Адигеї, - росЗМІ

 

Дрони атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Адигеї, - росЗМІ
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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