Фінансові новини
- |
- 10.10.24
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Адигеї, - росЗМІ
09:46 10.10.2024 |
У ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
За даними каналу, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.
Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.
З посиланням на систему моніторингу пожеж NASA канал пише, що пожежа зафіксована поряд із аеродромом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів
|Україна уразила базу зберігання «шахедів» у РФ - генштаб ЗСУ
|РФ вдарила балістикою по Одеській області: ушкоджено цивільне судно, є жертви
|Бронювання від мобілізації можуть призупинити
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не призупинятимуть, - Міноборони
|Дрони атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Адигеї, - росЗМІ
|Посли ЄС поки що провалили продовження заморожування активів РФ із 6 міс. до 3 років
|Формула миру з пунктами справедливого завершення війни буде готова до листопада - Зеленський
|Зеленський пояснив, чому вступ у НАТО є першим пунктом у його «плані перемоги»
|Ситуація на полі бою дає можливість покласти кінець війні у 2025 році, - Зеленський
Бізнес
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях