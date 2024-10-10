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АНАЛІТИКА

Посли ЄС поки що провалили продовження заморожування активів РФ із 6 міс. до 3 років

 

Постійні представники країн-членів ЄС не змогли домовитися про продовження санкцій для заморожених російських активів із шести місяців до трьох років - Угорщина, яка головує в Раді ЄС, не винесла його на обговорення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дипломата ЄС.

"Четвертий акт, однак, сьогодні не був винесений на обговорення, оскільки консенсусу щодо продовження з 6 до 36 місяців немає. Головування заявило, що вони внесуть його до порядку денного в листопаді, після виборів у США", - повідомив дипломат після закінчення засідання Комітету постійних представників (COREPER).

Напередодні на пресконференції після закінчення засідання міністрів економіки країн-членів ЄС міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив, що питання продовження російських санкцій має бути вирішено після виборів у США.

"Ми маємо подивитися, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США з цього питання: ви бачите президентські вибори і кампанії кандидатів, тож є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми, один у напрямі миру, а інший - війни, продовження війни", - пояснив він позицію Будапешта.

Водночас ця пропозиція не знайшла підтримки у всіх інших членів ЄС.

"Здебільшого, всі держави-члени вважають, що це має бути зроблено зараз, для зміни режиму санкцій немає необхідності чекати виборів у США. Час підтискає, тому що це має бути завершено до кінця року...

Ми знаємо, що це (збільшення заморозки активів РФ із 6 до 36 місяців - ред.) є передумовою для рівноправної участі США в цій операції", - заперечив йому європейський комісар з економічних питань Паоло Джентілоні.

Водночас Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів РФ.

Угорщина послідовно погрожувала блокувати це рішення всередині ЄС до президентських виборів у США і таким чином заблокувати всю ініціативу.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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