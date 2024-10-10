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Формула миру з пунктами справедливого завершення війни буде готова до листопада - Зеленський
23:57 09.10.2024 |
Роботу над Формулою миру буде завершено до листопада поточного року та представлено на другому Саміті миру, заявляє президент України Володимир Зеленський.
"З липня ми працюємо над Формулою миру, і в листопаді вона вже буде вся готова з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру", - сказав Зеленський під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія) в середу.
За його словами, "природно виникає запитання, як примусити Росію взяти в цьому участь" і виконувати Формулу миру.
"Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. І саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити поточну ситуацію майбутнім Самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності та який дасть змогу позбавити Росію можливості далі загрожувати Європі", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що цей план уже був представлений США як найбільшому донору у сфері безпеки, й зараз Україна ділиться цим планом з усіма країнами-партнерами для досягнення його цілей.
За його словами, реалізація цього плану дала змогу завершити війну вже наступного року.
"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір - вибір на користь рішучих дій щодо завершення війни не пізніше ніж 2025 року", - наголосив президент України.
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