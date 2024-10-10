Зеленський пояснив, чому вступ у НАТО є першим пунктом у його «плані перемоги»

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Хорватії розповів, що запрошення України НАТО є першим пунктом його "плану перемоги" як те, що дозволить забезпечити геополітичну визначеність у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у публічному виступі на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" поруч з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Зеленський ще раз розповів про свій "план перемоги", який вже презентував президенту США Джо Байдену і зараз презентує іншим лідерам, та зазначив, що якщо його повністю реалізувати, Росія втратить спроможність загрожувати Україні чи комусь ще у Європі.

"Перший пункт плану фокусується на тому, чи вирішиться проблема дефіциту геополітичної визначеності у Європі - чи Україна все ж отримає місце у НАТО. Якщо так, і якщо це буде належно підтверджено - Путін програє з геополітичної точки зору", - зазначив Зеленський.

"Росія має визнати, що у Європі існують кордони, незалежні держави і кожна має право обирати власне майбутнє. Правда полягає у тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з усвідомлення, що Україна більш ніколи не буде підкорена Росією... Без геополітичної визначеності миру не буде", - додав він.

Також президент заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах, і для цього потрібні "сміливі рішення" найвпливовіших союзників України.