Ситуація на полі бою дає можливість покласти кінець війні у 2025 році, - Зеленський

Найближчими місяцями Україна має шанс зрушити ситуацію на полі бою у бік миру. Це дозволить завершити війну не пізніше 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір - вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", - сказав Зеленський.

За його словами, він розраховує на лідерство президента США Джо Байдена у цьому питанні.

"Ми розраховуємо на потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу", - підкреслив він.