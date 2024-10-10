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Прокурор МКС про віру в суд над Путіним: Закон не такий сильний, як багато хто хоче, і не такий слабкий, як багато хто думає
23:34 09.10.2024 |
Виконання ордера на арешт Володимира Путіна залежить від держав, реальність арештів залежить від політичної обстановки, зазначає прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.
На зустрічі з українськими журналістами в Гаазі (в МКС), відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Путін опиниться в одному із залів засідання МКС на лаві підсудних, Хан сказав: "Виконання (ордера на арешт - ІФ-У) не залежить від мене. Це залежить від держав. Політична обстановка часто також важлива для реалізації оперативних рішень, що ведуть до арештів".
За словами прокурора МКС, люди думали, що арешт неможливий для цілої низки впливових осіб, на яких було видано ордер на арешт.
"Люди думали: ну що це за нісенітниця? Є документ, аркуш паперу, який ви можете розірвати, який ви можете викинути. Як це може якось вплинути на армію, на могутню людину, у якої є розвідувальні служби, у якої, знаєте, є сили, у якої є гроші? Правда в тому, що хоч би як це розглядали на той час як марність, ці папірці вважали сильними, бо вони ґрунтувалися на доказах і були підписані суддями, незалежними суддями міжнародних судів. І ці могутні люди бачили суди зсередини. Вони постали перед суддями", - розповів прокурор МКС.
"Думаю, що це дуже точна оцінка моєї щирої віри: закон не такий сильний, як багато хто з нас хоче, і не такий слабкий, як багато хто думає", - наголосив Хан.
Він додав, що це підтверджується прикладами, зростанням ролі універсальності в національних судах і вимогою людей, не лише в Україні, а й у всьому світі.
"Люди хочуть, щоб їх бачили. Вони хочуть мати права. І вони хочуть справедливості. І я думаю, що поки цей заклик до відповідальності залишається тим, чого вимагають жертви, ми продовжимо робити свою роботу. Так, це нелегко, але це не неможливо", - підсумував прокурор МКС.
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