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Україна обговорює у Брюсселі фінансовий контроль для вступу в ЄС

Україна обговорює у Брюсселі фінансовий контроль для вступу в ЄС

 

Україна представила Європейській комісії плани реалізації державної політики у сфері фінансового контролю в межах офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 32 "Фінансовий контроль".

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що українська делегація на чолі з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною представила стан справ та плани щодо розвитку державної політики у сферах державного внутрішнього фінансового контролю, зовнішнього аудиту, захисту фінансових інтересів ЄС та захисту євро від підробки.

"Оскільки у світі не існує двох ідентичних систем державного управління, наша система фінансового контролю також має свої особливості, сформовані історично та адаптовані до наших потреб. Наразі наше основне завдання - подальше наближення до стандартів ЄС із забезпеченням синергії між різними видами контролю та повного охоплення публічного сектору", - зазначив перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня у Брюсселі відбулася двостороння зустріч між представниками України та Європейської комісії щодо проведення офіційного скринінгу розділу «Економічні критерії», який є частиною першого Кластера «Основи процесу вступу до ЄС».
Ключові теги: ЄС
 

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