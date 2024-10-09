Телемарафон продовжить роботу до кінця війни - міністр Точицький

Робота національного телемарафону "Єдині новини" необхідна до закінчення війни з РФ, заявляє міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю. Але я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, "Єдині новини" будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво", - сказав Точицький в інтерв'ю "Голосу Америки", оприлюдненому в середу.

Він розповів про зустрічі з колегами з різних каналів, які допомагають боротися з дезінформацією, яка досі проникає в Україну. "Тому, я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен "Єдиний марафон". Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", - пояснив міністр.

При цьому Точицький зазначив, що під час спілкування з колегами він дійшов до того, що це "має бути проєкт більш освітнього характеру, де ми будемо більше пояснювати, наприклад, що є українська культура, що ми плануємо робити, щоб її зберегти".

"Я вважаю, що "Єдині новини" можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України", - додав він.

На запитання про звинувачення в цензурі з боку західних партнерів міністр відповів: "Я не знаю про яку цензуру йдеться. У будь-яких повідомленнях, які продукує міністерство, ви маєте зворотню адресу та завжди можете написати і сказати, що вам це не подобається, або ви вважаєте по-іншому". "Якщо в тих самих "Єдиних новинах" відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера", - додав керівник відомства.

"Нам дуже важливо створити справді стратегічну комунікацію сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну. Ми маємо всі бути переконані, що робимо все заради перемоги. І не лише нашої з вами, а й перемоги усього демократичного світу", - зауважив Точицький.