Майже двісті громадян України з усієї Європи подали заявки до Українського легіону - консул у Люблініс

У Любліні (Польща) триває великий набір добровольців в Український легіон, до якого можуть бути прийняті всі громадяни України. На даний момент заявки подали майже двісті осіб з усієї Європи, повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куц в інтерв'ю інформаційному порталу i.pl.

"Ми бачимо великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри можна дізнатися тут, у Міністерстві національної оборони, але можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, заявки з усієї Європи подали 196 осіб", - сказав він.

За словами консула, будь-хто охочий або той, хто вагається, може без будь-яких зобов'язань звернутися до пункту призову, оскільки це добровільний підрозділ.

"Ви можете прийти, подивитися, який це має вигляд, дізнатися про умови та суму договору, права та обов'язки, а також обговорити свої сумніви з персоналом. У легіоні є фінансова винагорода, можна спокійно перетнути кордон, щоб повернутися у відпустки та ротації. Причому на пункті можуть зареєструватися люди від 18 років і старші, а не 25 - адже це мобілізаційний вік в Україні", - пояснив Куц.

Добровольці можуть підписати договір і пройти медичне обстеження, щоб перевірити, чи дозволяє їхнє здоров'я виконувати цю роботу.

"Потім увесь підрозділ, до якого направлена людина, проходить військову підготовку, організовану Міністерством національної оборони Польщі. Після чого екіпірується і відправляється на фронт на час дії контракту. Потім знову повертається", - деталізував консул.

Він також наголосив, що чинні правила не дозволяють вербувати будь-кого, окрім громадян України. Щодо громадян інших держав, зокрема Польщі, то вони "можуть допомогти як волонтери - чи то постачальниками товарів і медичної допомоги на фронті, чи то вихователями сімей із дітьми тут". Консул наголосив, що "це справді багато значить".