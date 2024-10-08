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АНАЛІТИКА

Шольц прийме Байдена, Стармера і Макрона для переговорів щодо України перед зустріччю в Рамштайні - ЗМІ

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України в Берліні в суботу, повідомляє Bloomberg у вівторок із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника уряду Німеччини.

"Основну увагу буде приділено надсиланню сигналу про те, що військова і фінансова підтримка уряду в Києві триватиме, а також вивченню шляхів забезпечення справедливого і сталого миру для України, сказав чиновник", - ідеться в повідомленні.

За даними видання, Шольц, президент США Джозеф Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер потім вирушать на авіабазу США в Рамштайн для додаткових переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та 20 іншими лідерами, включно із прем'єр-міністрами Італії, Польщі та Канади.

Співрозмовник видання також анонсував оголошення Німеччиною додаткового пакета матеріальної допомоги Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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