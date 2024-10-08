Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 11:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сирський обговорив з головою армії США реалізацію плану перемоги України
10:03 08.10.2024 |
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США Чарльзом Брауном. Вони обговорили ключові питання підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського в Telegram.
Сирський висловив вдячність США за потужну воєнну та політичну допомогу, а також за спільні заходи, спрямовані на розвиток спроможностей українських Сил оборони.
Під час розмови було проаналізовано поточну безпекову ситуацію в Україні та обговорено критичні потреби Збройних Сил у зброї, техніці та боєприпасах.
Окрему увагу було приділено реалізації воєнної складової плану перемоги президента України, а також підготовці до 25-го засідання у форматі "Рамштайн". Генерал Чарльз Браун підтвердив цілковиту підтримку США та готовність продовжувати практичну допомогу у боротьбі з російським агресором.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
ТОП-НОВИНИ
|Росія атакує ракетами український морський коридор: Друге судно отримало пошкодження за два дні
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
|Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
|Сирський обговорив з головою армії США реалізацію плану перемоги України
|Єрмак і радник президента ПАР обговорили імплементацію Формули миру
|Раді пропонують відкликати з профільних комітетів Одарченка та Дмитрука
|Росія атакує ракетами український морський коридор: Друге судно отримало пошкодження за два дні
|Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з Путіним для перемовин щодо України
|Понад 20 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу української армії
Бізнес
|ЗМІ: ЄС проголосував за встановлення високих мит на електромобілі з Китаю
|Новий рекорд: Xiaomi у вересні 2024 року продала понад 10 000 електромобілів SU7
|З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів