Сирський обговорив з головою армії США реалізацію плану перемоги України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США Чарльзом Брауном. Вони обговорили ключові питання підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського в Telegram.

Сирський висловив вдячність США за потужну воєнну та політичну допомогу, а також за спільні заходи, спрямовані на розвиток спроможностей українських Сил оборони.

Під час розмови було проаналізовано поточну безпекову ситуацію в Україні та обговорено критичні потреби Збройних Сил у зброї, техніці та боєприпасах.

Окрему увагу було приділено реалізації воєнної складової плану перемоги президента України, а також підготовці до 25-го засідання у форматі "Рамштайн". Генерал Чарльз Браун підтвердив цілковиту підтримку США та готовність продовжувати практичну допомогу у боротьбі з російським агресором.