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Єрмак і радник президента ПАР обговорили імплементацію Формули миру
09:58 08.10.2024 |
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді обговорили процес імплементації Формули миру, тематичні конференції за її пунктами і домовилися про чергову розмову найближчим часом.
"На продовження діалогу президентів та їхньої зустрічі в Нью-Йорку провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді", - написав Єрмак у телеграмі в понеділок.
За його словами, під час бесіди сторони обговорили "ситуацію на полі бою, імплементацію Формули миру та проведення тематичних конференцій за пунктами Формули".
"Домовилися про ще одну розмову найближчим часом. Працюємо далі", - підсумував Єрмак.
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