Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з Путіним для перемовин щодо України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з кремлівським правителем Владіміром Путіним для обговорення шляхів врегулювання розв'язаної ним війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гарріс сказала в інтерв'ю CBS News.

На запитання, чи погодилась би вона на зустріч з Путіним для пошуку способу врегулювання ситуації в Україні, Гарріс відповіла негативно.

"На двосторонній основі без України - ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - зазначила вона.

Віцепрезидентка додала, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", - наголосила Гарріс.

Говорячи про можливе членство України в НАТО, вона сказала, що "це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде".

Нагадаємо, суперник Гарріс у президентських перегонах Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.