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АНАЛІТИКА

Понад 20 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу української армії

23:29 07.10.2024 |

Політика, Україна

 

Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулися до центрів рекрутингу української армії, повідомили в Міністерстві оборони України.

За інформацією відомства, 5091 особу вже розглядають як кандидата до Сил оборони, а 1726 - розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.

"Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом в Україні налічується 40 центрів рекрутингу, перший з яких відкрито 12 лютого у Львові. Решта центрів почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року. Деталі та адреси центрів - на сайті: recruiting.mod.gov.ua
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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