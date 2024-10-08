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Понад 20 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу української армії
Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулися до центрів рекрутингу української армії, повідомили в Міністерстві оборони України.
За інформацією відомства, 5091 особу вже розглядають як кандидата до Сил оборони, а 1726 - розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.
"Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Загалом в Україні налічується 40 центрів рекрутингу, перший з яких відкрито 12 лютого у Львові. Решта центрів почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року. Деталі та адреси центрів - на сайті: recruiting.mod.gov.ua
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