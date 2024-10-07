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АНАЛІТИКА

Удар по нафтобазі в Феодосії: населення евакуюють

 

Окупаційна "влада" міста Феодосія в Криму оголосила в понеділок, 7 жовтня, запровадження режиму техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру через пожежу на нафтобазі, атаковану українськими БпЛА. Про це написав так званий "голова адміністрації" Феодосії Ігор Ткаченко в Telegram.

"Доступ людей і транспорту в зону НС обмежений", - написав російський посадовець.

Евакуація сотень жителів

Тим часом "влада" Феодосії повідомила про евакуацію близько 300 осіб на тлі пожежі на нафтобазі, повідомляє російський державний пропагандистський ресурс ТАРС, що так само посилається на Ткаченка.

Ткаченко розповів агентству, що частина евакуйованих людей уже розмістилася в пунктах тимчасового розміщення, йдеться в повідомленні.

Українські дрони уразили найбільшу нафтобазу в Криму

За даними росЗМІ, нафтобаза у Феодосії, що потрапила під удар дронів, - АТ "Морський нафтовий термінал" - найбільша в Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Обсяг її резервуарних місткостей становить 250 тисяч кубічних метрів.

Цей об'єкт не вперше зазнає атаки з початку війни Росії проти України. Нинішньому удару передував удар у березні нинішнього року - тоді було пошкоджено магістральний трубопровід для перекачування палива. А перед тим були атаки в грудні та листопаді 2023 року.

Нагадаємо, раніше цього дня Генштаб ЗСУ визнав, що українські військові вразили цей об'єкт у Криму. У ГШ ЗСУ також пояснили, що цю бази активно використовують у своїх цілях війська РФ. Перед тим міноборони РФ відзвітувало, що в небі над півостровом було збито 12 українських БпЛА.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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