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АНАЛІТИКА

ЄС змінить формулу військової підтримки України, - RMF24

 

Європейський союз планує змінити систему військової підтримки України. Це пов'язано із вето Угорщини, яка є лояльною до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зокрема, у середу має відбутися політична домовленість послів ЄС щодо умов надання Україні 50 млрд євро допомоги, отриманих від доходів заморожених активів РФ.

Як з'ясував брюссельський кореспондент RFM, проект рішення передбачає, що переважна більшість коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% отриманих грошей будуть направлені до Фонду миру, з якого Євросоюз час від часу фінансував озброєння для України.

Таким чином, рішення не потребуватиме одностайності, тому вето Угорщини вдасться обійти. Видання нагадало, що один з дипломатів ЄС нещодавно висловився, що Угорщина "безсоромно" майже рік блокує восьмий транш Фонду миру, який відшкодовує країнам ЄС витрати на озброєння, передане України. Як наслідок, Польща, наприклад, чекає на випплату майже 2 млрд злотих вже кілька місяців.

Як пише RMF24, відсутність Угорщини є головною перевагою зміни відсотка фінансування.

Рішення про те, що 95% від заморожених активів РФ будуть спрямовані на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, означатиме різке скорочення фінансування Фонду (де Угорщина накладала вето). І хоч Київ зможе використати частину цих коштів, наприклад, для зміцнення оборонної промисловості, проте система передачі озброєнь зі складів країн-членів, за яку Брюссель відшкодовує гроші, зникає. Ресурсів на це просто не вистачить.

Донедавна ситуація була зворотною, і 90% відсотків від заморожених активів російського Центробанку спрямовувалися до Фонду. Тоді ж (можливо, востаннє) з Фонду були виплачені Україні кошти на озброєння у розмірі 1,4 мільярда євро. Це сталося завдяки хитрому маневру, який дозволив обійти вето Будапешта.

Нагадаємо, інформацію про те, що ЄС розробив механізм обходу вето Угорщини на купівлю зброї Україні за рахунок активів РФ, у червні цього року анонсував глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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