Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністр оборони Польщі наполягає на ультиматумі Україні

 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наполягає на неможливості вступу України до Європейського Союзу без розв'язання історичної суперечки навколо Волинської трагедії. Таку заяву він зробив у п'ятницю, 4 жовтня, в ефірі каналу Wirtualna Polska.

"Я не передумаю, хоча бачу, що президент (Польщі Анджей. - Ред.) Дуда має іншу думку. Україна не приєднається до Євросоюзу, не буде моєї згоди, якщо вона не вирішить "волинське питання", - цитує його польське видання Wiadomosci. Косіняк-Камиш додав, що для вступу до ЄС Україні "треба виконати певні умови - не тільки економічні, але й щодо правди, історії".

Дуда: Це путінський наратив

Раніше Косіняк-Камиш уже робив подібну заяву, яку розкритикував президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, така риторика є частиною путінської політики, адже той напав на Україну, щоби завадити її євроатлантичній інтеграції. "Якщо хтось у зв'язку з цим говорить, що він збирається заблокувати доступ України до ЄС, то він йде в руслі політики Путіна. Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви", - наголосив Дуда.

Як повідомляли польські ЗМІ, міністерство закордонних справ Польщі розглядає варіант використати після початку піврічного головування країни в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1859
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 45,4322
  0,0914
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9172  0,05 0,11 41,5144  0,03 0,08
EUR 45,2912  0,13 0,30 45,9936  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,04 0,11 41,2150  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес