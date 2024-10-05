Міністр оборони Польщі наполягає на ультиматумі Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наполягає на неможливості вступу України до Європейського Союзу без розв'язання історичної суперечки навколо Волинської трагедії. Таку заяву він зробив у п'ятницю, 4 жовтня, в ефірі каналу Wirtualna Polska.

"Я не передумаю, хоча бачу, що президент (Польщі Анджей. - Ред.) Дуда має іншу думку. Україна не приєднається до Євросоюзу, не буде моєї згоди, якщо вона не вирішить "волинське питання", - цитує його польське видання Wiadomosci. Косіняк-Камиш додав, що для вступу до ЄС Україні "треба виконати певні умови - не тільки економічні, але й щодо правди, історії".

Дуда: Це путінський наратив

Раніше Косіняк-Камиш уже робив подібну заяву, яку розкритикував президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, така риторика є частиною путінської політики, адже той напав на Україну, щоби завадити її євроатлантичній інтеграції. "Якщо хтось у зв'язку з цим говорить, що він збирається заблокувати доступ України до ЄС, то він йде в руслі політики Путіна. Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви", - наголосив Дуда.

Як повідомляли польські ЗМІ, міністерство закордонних справ Польщі розглядає варіант використати після початку піврічного головування країни в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.