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Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями, - Столтенберг
22:36 04.10.2024 |
Доволі реальним є сценарій, за якого Україна стає членом Альянсу, попри те, що деякі її території залишаться окупованими. У випадку України існують і інші способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку.
Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - навів він приклад.
Крім того, Столтенберг також згадав Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.
"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - додав колишній генсек.
Варто зазначити, що ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі - зокрема й з окупованими територіями - має вирішуватись усіма союзниками.
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