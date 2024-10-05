Фонд Президента України вручив премії переможцям міжнародних учнівських олімпіад

4 жовтня, напередодні Дня вчителя, Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту вручив премії Президента переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім наставникам. Цьогорічна церемонія нагородження відбулася в рамках офіційного заходу за участю заступника міністра освіти Михайла Винницького, заступниці Керівника Офісу Президента України Олени Ковальської, Радниці-уповноваженої Президента з питань Фонду Президента України Ольги Будник, представників Малої академії наук та інших.

Українські школярі продовжують демонструвати вражаючу цілеспрямованість та мотивацію, здобувши цього року 25 медалей (13 срібних та 12 бронзових) у семи міжнародних учнівських олімпіадах: з математики, інформатики, фізики, хімії, астрономії та астрофізики, біології та географії.

Попри всі труднощі, зумовлені війною, держава підтримує талановитих дітей, створюючи умови для їхнього розвитку та реалізації в Україні. Під час церемонії 25 юних українців та українок, які досягли найвищих результатів на міжнародній освітній арені, отримали відзнаки від Фонду Президента України, а також 23 вчителі-наставники, які допомагали їм у підготовці до змагань.

Фонд Президента України вже вчетверте нагороджує переможців та призерів міжнародних освітніх олімпіад не лише визнаючи їхні досягнення на державному рівні, але й створюючи можливості для їхнього розвитку в Україні. Кожен учень та учениця, які здобули призове місце, отримують Премію Президента у розмірі 100 тисяч гривень - це вагомий крок у підтримці інтелектуального розвитку молоді та зміцненні наукового потенціалу України.

Окремо були відзначені вчителі-наставники, які відіграють ключову роль у досягненнях своїх учнів. Вони отримують Премію Президента у розмірі 50 тисяч гривень. Заснована у 2023 році за ініціативою Фонду Президента, ця премія вже вдруге виплачується вчителям. У нинішні часи їхня роль є надзвичайно важливою, адже педагоги не лише навчають, а й виховують нове покоління, формуючи моральні орієнтири та духовні цінності для майбутнього країни.

"Талановита молодь - це рушійна сила розвитку України. Сьогодні ми спостерігаємо за поколінням, яке, попри всі виклики, демонструє неймовірну завзятість та наполегливість. З боку держави, зараз як ніколи важливо надавати їм всебічну підтримку та створювати можливості для розвитку і реалізації свого таланту в Україні. Премія Президента є одним із інструментів, що визнає їхні досягнення та підкреслює їхню цінність для країни. Окремо варто відзначити і внесок вчителів, які своєю працею допомагають обдарованій молоді розкрити її потенціал. Спільними зусиллями педагогів і молоді будується майбутнє сильної, європейської України», - зазначила Ольга Будник.

Фонд Президента України як інституція продовжує підтримувати талановиту молодь та їхніх наставників. Для держави важливо створювати умови для розвитку майбутніх науковців, адже людський капітал є ключовою силою відновлення та розвитку України. Фонд активно працює над розробкою і впровадженням нових програм та ініціатив для підтримки талановитих українців, що сприяє створенню сприятливих умов для їхнього подальшого розвитку.