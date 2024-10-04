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АНАЛІТИКА

Швейцарія не підписувала комюніке щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії, - посол

 

Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання розпочатої РФ війни проти України не змінилася: будь-яка "мирна ініціатива" має повністю поважати міжнародне право і Статут ООН, заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дякую за запитання, тому що я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - наголосив Бауманн.

За його словами, швейцарська позиція "залишається абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Водночас дипломат додав, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи. "І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", - сказав Бауманн.

"Саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами", - пояснив посол.

Крім того, на його думку, це рішення було ухвалено тому, що Швейцарія вважає "важливим говорити про мир, коли триває війна, що спричиняє величезні страждання і жертви".

"І це те саме, що ми зробили в червні в Бюргенштоку, коли зібрали широке коло країн для того, щоб обговорити перспективи мирного процесу. Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України", - резюмував дипломат.

28 вересня у ЗМІ з'явилася інформація, що Міністерство закордонних справ Швейцарії висловило підтримку мирному плану Китаю і Бразилії щодо припинення війни в Україні. У Міністерстві закордонних справ України у відповідь оприлюднили заяву, у якій ідеться про те, що Формула миру президента Володимира Зеленського є "єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого й сталого миру".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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