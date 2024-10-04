Фінансові новини
- |
- 04.10.24
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін призначив комісію для обрання нового директора БЕБ
18:00 04.10.2024 |
Кабінет міністрів затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки. Про це йдеться в розпорядженні №941 від 4 жовтня.
Конкурсна комісія складається з шести осіб: трьох уряд визначив самостійно, ще трьох - за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій.
До неї увійшли:
→ Олег Гиляка - заступник головного ученого секретаря, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук;
→ Тетяна Мацелик - професорка кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету;
→ Юрій Пономаренко - завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
→ Джеймс Вассертром - засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку (Канада), засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group (Греція);
→ Донатас Маласкевічюс - керівник Бюро зв'язків Литовської поліції при Європолі, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD);
→ Лаура Стефан - засновниця та виконавча директорка Експертного форуму (EFOR), експертка з питань антикорупційної реформи для Європейської комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), голова Регіональної антикорупційної ініціативи.
Рішення комісії ухвалюються чотирма голосами, з яких не менш ніж два - від "міжнародників".
Конкурсна комісія подає на розгляд прем'єр-міністру України не більше двох відібраних з-поміж учасників конкурсу кандидатур, після чого у Кабінету міністрів є десять днів на призначення директора БЕБ.
Через рік і через три роки після призначення директора БЕБ має відбутися зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Бюро спеціальною комісією, яку призначить Кабмін на підставі пропозицій міжнародних організацій. Негативний висновок аудиту буде підставою для звільнення директора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінкомітет підтримав законопроєкт про підвищення податків до 2-го читання
|Уряд скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
|Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія не підписувала комюніке щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії, - посол
|Кабмін призначив комісію для обрання нового директора БЕБ
|Викривач корупції вперше в історії України отримав винагороду від держави. Він викрив схему в Міноборони
|Українські військові закуповують новітню антидронову рушницю Czech Sokil
|Ексгумації жертв Волинської трагедії: Кабмін просять виділити 1 млн гривень
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
Бізнес
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000
|Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei
|Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини