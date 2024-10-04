Фінансові новини
- |
- 04.10.24
- |
- 20:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські військові закуповують новітню антидронову рушницю Czech Sokil
16:01 04.10.2024 |
Милівська сільська рада Херсонської області придбала дванадцять антидронових рушниць Czech Sokil SPS100 на суму понад 4,5 млн грн. Про це стало відомо з порталу публічних закупівель Prozorro. Ціна за одиницю становить 378 000 гривень.
Як стверджує власник торгової марки Сzech Sokil компанія FLY SYSTEM COMPANY, рушниця була розроблена спеціально враховуючи актуальні потреби українських військових і є єдиним портативним засобом в Україні, що активно протидіє військовій версії дрону Autel Evo Max 4T (4N) - Public Safety, а також ефективно перешкоджає роботі дронам серії DJI Mavic 3, навіть при використанні дводіапазонного підсилювача сигналу Alientech.
Рушниця створює радіоперешкоди одночасно по 6 каналам від 821 до 5937 Мгц загальною потужністю (108 Вт) який повністю позбавляє сигналів керування, GNSS та відеозв'язку зазначених квадрокоптерів.
Також представник FLY SYSTEM COMPANY зазначив, що рушниця пройшла усі необхідні випробування, що дозволяє її закуповувати для потреб Сил оборони України.
Останнім часом поступає багато сигналів від військових ЗСУ, що рф використовує стійкі до РЕБів дрони AUTEL 4T та 4N не тільки для розвідки, а й для скидів.
Постачальником антидронових засобів визначено ТОВ "ФСК Будінвест". З відкритих джерел відомо, що це компанія, заснована 2008 року, яка має досвід продажу, зокрема бюджетним організаціям, квадрокоптерів, систем РЕБ та інших товарів військового призначення.
Як зазначено на сайті компанії, ТОВ "ФСК Будінвест" є ексклюзивним офіційним представником в Україні чеської компанії FLY SYSTEM COMPANY та дистриб'ютором товарів під торговою маркою Сzech Sokil.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінкомітет підтримав законопроєкт про підвищення податків до 2-го читання
|Уряд скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
|Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія не підписувала комюніке щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії, - посол
|Кабмін призначив комісію для обрання нового директора БЕБ
|Викривач корупції вперше в історії України отримав винагороду від держави. Він викрив схему в Міноборони
|Українські військові закуповують новітню антидронову рушницю Czech Sokil
|Ексгумації жертв Волинської трагедії: Кабмін просять виділити 1 млн гривень
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
Бізнес
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000
|Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei
|Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини