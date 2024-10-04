Українські військові закуповують новітню антидронову рушницю Czech Sokil

Милівська сільська рада Херсонської області придбала дванадцять антидронових рушниць Czech Sokil SPS100 на суму понад 4,5 млн грн. Про це стало відомо з порталу публічних закупівель Prozorro. Ціна за одиницю становить 378 000 гривень.

Як стверджує власник торгової марки Сzech Sokil компанія FLY SYSTEM COMPANY, рушниця була розроблена спеціально враховуючи актуальні потреби українських військових і є єдиним портативним засобом в Україні, що активно протидіє військовій версії дрону Autel Evo Max 4T (4N) - Public Safety, а також ефективно перешкоджає роботі дронам серії DJI Mavic 3, навіть при використанні дводіапазонного підсилювача сигналу Alientech.

Рушниця створює радіоперешкоди одночасно по 6 каналам від 821 до 5937 Мгц загальною потужністю (108 Вт) який повністю позбавляє сигналів керування, GNSS та відеозв'язку зазначених квадрокоптерів.

Також представник FLY SYSTEM COMPANY зазначив, що рушниця пройшла усі необхідні випробування, що дозволяє її закуповувати для потреб Сил оборони України.

Останнім часом поступає багато сигналів від військових ЗСУ, що рф використовує стійкі до РЕБів дрони AUTEL 4T та 4N не тільки для розвідки, а й для скидів.

Постачальником антидронових засобів визначено ТОВ "ФСК Будінвест". З відкритих джерел відомо, що це компанія, заснована 2008 року, яка має досвід продажу, зокрема бюджетним організаціям, квадрокоптерів, систем РЕБ та інших товарів військового призначення.

Як зазначено на сайті компанії, ТОВ "ФСК Будінвест" є ексклюзивним офіційним представником в Україні чеської компанії FLY SYSTEM COMPANY та дистриб'ютором товарів під торговою маркою Сzech Sokil.