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АНАЛІТИКА

Ексгумації жертв Волинської трагедії: Кабмін просять виділити 1 млн гривень

 

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович просить Кабінет міністрів України передбачити хоча б 1 млн гривень на програму з пошукових робіт, зокрема й за зверненнями польських громадян.

Про це Дробович розповів у ефірі національного телемарафону в п'ятницю, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Дробович відзначив, що попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн гривень.

"На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти", - сказав Дробович.

Він зазначив, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, і польські громадяни вже "в розпачі звертаються безпосередньо до нас".

Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті 2 жовтня заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Хоча в повідомленні не уточнюється, хто саме надіслав запит, та "ЄвроПравда" раніше повідомляла про звернення очільниці Товариства польсько-українського примирення Кароліни Романовської, яке стосувалось якраз села Угли на території сучасної Рівненської області.

У Польщі привітали крок України в бік відновлення ексгумацій жертв Волинської трагедії.
Ключові теги: Польща
 

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