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АНАЛІТИКА

Сікорський про конфлікт з Зеленським: Подивимося по вчинках

 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії вирішать.

"Розмовляючи в Києві три тижні тому, мене запевнили, що це питання вирішиться", - заявив Сікорський в четвер, 3 жовтня, в ефірі "Польського радіо".

За його словами, Польща просить цього не для того, щоб "дратувати Україну, а щоб було польсько-українське примирення без гострого питання".

Також Сікорський прокоментував свою суперечку з президентом України Володимиром Зеленським, про яку раніше повідомляли польські ЗМІ: "Я дійсно вмію ставити питання твердо. Побачимо за їхніми вчинками".

Сибіга обговорив у Варшаві конкретні кроки для вирішення питання

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час візиту до Польщі обговорив ексгумацію жертв Волинської трагедії.

"Україна готова говорити з Польщею на всі теми, бо справжні друзі можуть відверто обговорювати між собою все. І не лише говорити, але й вирішувати проблеми. Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог. Не повинно бути жодних політичних перешкод", - сказав міністр і відзначив "порозуміння та бажання рухатися вперед у конструктивному руслі".

Нагадаємо, наприкінці вересня польське видання Onet написало про нібито напружену атмосферу на переговорах під час візиту Сікорського до Києва. За його даними, Зеленський звинуватив Польщу в недостатній підтримці євроінтеграції України та використанні історичних суперечок для внутрішньополітичних цілей. Onet також написало, що польське МЗС розглядає варіант використати після початку піврічного головування Польщі в Раді Європейського Союзу в січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля розв'язання питання ексгумації жертв Волинської трагедії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

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