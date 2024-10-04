Міністр оборони Нідерландів: Можемо поділитися з Україною багатьма технологіями у сфері БПЛА

Нідерланди мають багато технологій і знань у сфері безпілотників, якими можуть поділитися з Україною.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

"Ми дуже раді, що можемо підтримати Україну F-16, адже вони є необхідними та важливими для протиповітряної оборони. Ми не ділимося жодними подробицями та оперативними деталями щодо кількості чи точної дати постачання. І це не тому, що ми не хочемо інформувати українську чи нідерландську громадськість. Ми не хочемо інформувати Росію, бо знаємо, що її режим дуже цікавить усе про F-16. Звичайно, вони бачать у цьому важливу ціль. Ось причина, чому ми не ділимося інформацією про точні поставки F-16", - розповів він.





Брекельманс наголосив, що Нідерланди "продовжують і продовжуватимуть" підтримувати Україну.

"Всі ті системи, які ми надаємо, потребують багато боєприпасів, багато запасних частин. Також потрібно багато навчань для технічного персоналу. Тож ми будемо продовжувати це робити. І ще одна сфера, в яку ми багато інвестуємо, - це безпілотники. Ми бачимо, що наразі безпілотники є дуже важливими на полі бою. І ми в Нідерландах маємо багато технологій та знань, якими ми можемо поділитися з Україною, і які ми також можемо зробити доступними, інвестуючи самі та разом з Україною. Тож це також буде для нас важливим пріоритетом", - зазначив міністр оборони Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 27 вересня відбувся прощальний політ винищувачів F-16. Військово-повітряні сили цієї країни зняли їх з озброєння та перейшли на F-35.

Виведені з експлуатації літаки будуть передані іншим країнам. Загалом ідеться про 42 винищувачі, 18 з яких мають бути направлені до центру підготовки пілотів у Румунії та 24 - до України.