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Посол: Україна отримала понад третину боєприпасів у рамках чеської ініціативи
17:55 03.10.2024 |
Україна вже отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року.
Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич, повідомляє ČTK, передає "Європейська правда".
За його словами, понад третина з очікуваних 500 тисяч боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні.
Зварич акцентував, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси 155-мм калібру.
Він розповів, що Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи, та запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно писала німецька газета Handelsblatt.
Посол також допустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу, яка насправді є дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і у 2025 році.
Окрім цього, він зауважив, що ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.
"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру", - зазначив Зварич.
Водночас, коментуючи публікацію німецької газети, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що деякі з боєприпасів, які отримує Україна в межах чеської "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, але такі випадки трапляються рідко.
Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.
Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
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