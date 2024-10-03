Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посол: Україна отримала понад третину боєприпасів у рамках чеської ініціативи

17:55 03.10.2024 |

Політика

 

Україна вже отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року.

Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич, повідомляє ČTK, передає "Європейська правда".

За його словами, понад третина з очікуваних 500 тисяч боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні.

Зварич акцентував, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси 155-мм калібру.

Він розповів, що Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи, та запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно писала німецька газета Handelsblatt.

Посол також допустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу, яка насправді є дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і у 2025 році.

Окрім цього, він зауважив, що ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.

"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру", - зазначив Зварич.

Водночас, коментуючи публікацію німецької газети, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що деякі з боєприпасів, які отримує Україна в межах чеської "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, але такі випадки трапляються рідко.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2202
  0,0553
 0,13
EUR
 1
 45,5236
  0,1911
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9626  0,04 0,09 41,5493  0,03 0,07
EUR 45,4259  0,08 0,18 46,1115  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,02 0,04 41,2500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес