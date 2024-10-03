Посол: Україна отримала понад третину боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Україна вже отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року.

Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич, повідомляє ČTK, передає "Європейська правда".

За його словами, понад третина з очікуваних 500 тисяч боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні.

Зварич акцентував, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси 155-мм калібру.

Він розповів, що Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи, та запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно писала німецька газета Handelsblatt.

Посол також допустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу, яка насправді є дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і у 2025 році.

Окрім цього, він зауважив, що ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.

"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру", - зазначив Зварич.

Водночас, коментуючи публікацію німецької газети, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що деякі з боєприпасів, які отримує Україна в межах чеської "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, але такі випадки трапляються рідко.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.