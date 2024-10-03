Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Зеленський: Без далекобійного озброєння ми не можемо протистояти РФ, тому ми такі наполегливі
14:54 03.10.2024 |
Далекобійна зброя - це один зі способів протистояти Росії, зберегти життя наших людей і бійців, сказав президент України Володимир Зеленський.
"Без далекобійного озброєння ми не можемо протистояти РФ, яка використовує відповідну зброю. Тому ми такі наполегливі", - сказав президент Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув до Києва, у четвер.
Президент України наголосив, що нам важливіше людські життя, життя наших бійців, а не кам'яні руїни.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
|ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу
|Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром «Борисоглєбськ», - джерела
|Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
|Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
|Зеленський: Без далекобійного озброєння ми не можемо протистояти РФ, тому ми такі наполегливі
|ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу
|Люксембург приєднався до Коаліції дронів для України
|Франція запропонувала посилити контроль над фінансовою допомогою Україні, - Politico
Бізнес
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
|Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей