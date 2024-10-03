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АНАЛІТИКА

Зеленський: Без далекобійного озброєння ми не можемо протистояти РФ, тому ми такі наполегливі

14:54 03.10.2024 |

Політика

 

Далекобійна зброя - це один зі способів протистояти Росії, зберегти життя наших людей і бійців, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Без далекобійного озброєння ми не можемо протистояти РФ, яка використовує відповідну зброю. Тому ми такі наполегливі", - сказав президент Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув до Києва, у четвер.

Президент України наголосив, що нам важливіше людські життя, життя наших бійців, а не кам'яні руїни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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