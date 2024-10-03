Люксембург приєднався до Коаліції дронів для України

Люксембург став 17 країною-партнером, що приєднався до ініціативи Коаліції дронів, повідомило Міністерство оборони України.

"Наша мета - забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів", - наведено слова заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко в повідомленні в четвер.

Коаліцію дронів було створено в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією і координується спільно з Великою Британією.

Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Очікується, що на вже акумульовані в межах Коаліції кошти на спільні закупівлі (EUR50 млн) буде закуплено і поставлено ще 20 тис.-30 тис. дронів.

У вересні українські виробники дронів уперше отримали можливість долучитися до міжнародних тендерів у межах Коаліції. Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати заявку. Пропозиції прийматимуть до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів і до 11 листопада для дронів-перехоплювачів. Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени Коаліції.

Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розроблення продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об'ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.