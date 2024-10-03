Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Люксембург приєднався до Коаліції дронів для України
13:45 03.10.2024 |
Люксембург став 17 країною-партнером, що приєднався до ініціативи Коаліції дронів, повідомило Міністерство оборони України.
"Наша мета - забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів", - наведено слова заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко в повідомленні в четвер.
Коаліцію дронів було створено в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією і координується спільно з Великою Британією.
Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Очікується, що на вже акумульовані в межах Коаліції кошти на спільні закупівлі (EUR50 млн) буде закуплено і поставлено ще 20 тис.-30 тис. дронів.
У вересні українські виробники дронів уперше отримали можливість долучитися до міжнародних тендерів у межах Коаліції. Для участі виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати заявку. Пропозиції прийматимуть до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів і до 11 листопада для дронів-перехоплювачів. Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени Коаліції.
Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розроблення продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об'ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу
ТОП-НОВИНИ
|Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром «Борисоглєбськ», - джерела
|Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб
|США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік
|Україна дозволить полякам шукати жертв Волинської трагедії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу
|Люксембург приєднався до Коаліції дронів для України
|Франція запропонувала посилити контроль над фінансовою допомогою Україні, - Politico
|Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром «Борисоглєбськ», - джерела
|Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб
|Швейцарія за чотири роки виділить 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти відновлення України
|Сибіга розповів про зустрічі у Польщі і пообіцяв вирішити «отруйне» питання ексгумацій
Бізнес
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
|Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей