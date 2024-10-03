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Блінкен і Рютте обговорили довгострокову підтримку України з боку США і НАТО
08:40 03.10.2024 |
Державний секретар Ентоні Блінкен провів у середу бесіду з нещодавно призначеним генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб привітати його зі вступом на посаду, йдеться в заяві Держдепартаменту США, опублікованій 2 жовтня.
"Державний секретар Блінкен і генеральний секретар Рютте обговорили негайну і довгострокову підтримку України з боку США і НАТО, включно з реалізацією Програми безпеки і навчання НАТО для України, щоб допомогти їй захистити себе сьогодні і запобігти російській агресії в майбутньому", - сказано в заяві.
Блінкен і Рютте також обговорили план дій союзників, узгоджений під час Вашингтонського саміту в липні цього року.
"Просуваючи план дій, досягнутий на саміті у Вашингтоні, вони обговорили поглиблення відносин НАТО з його партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні та Південному сусідстві НАТО. Обидві сторони наголосили на важливості незамінного трансатлантичного зв'язку НАТО для нашої безпеки", - наголошується в заяві Держдепу.
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