Блінкен і Рютте обговорили довгострокову підтримку України з боку США і НАТО

Державний секретар Ентоні Блінкен провів у середу бесіду з нещодавно призначеним генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб привітати його зі вступом на посаду, йдеться в заяві Держдепартаменту США, опублікованій 2 жовтня.

"Державний секретар Блінкен і генеральний секретар Рютте обговорили негайну і довгострокову підтримку України з боку США і НАТО, включно з реалізацією Програми безпеки і навчання НАТО для України, щоб допомогти їй захистити себе сьогодні і запобігти російській агресії в майбутньому", - сказано в заяві.

Блінкен і Рютте також обговорили план дій союзників, узгоджений під час Вашингтонського саміту в липні цього року.

"Просуваючи план дій, досягнутий на саміті у Вашингтоні, вони обговорили поглиблення відносин НАТО з його партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні та Південному сусідстві НАТО. Обидві сторони наголосили на важливості незамінного трансатлантичного зв'язку НАТО для нашої безпеки", - наголошується в заяві Держдепу.