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США бачать продуктивні кроки у «плані перемоги» України – Держдеп
08:33 03.10.2024 |
У Державному департаменті США повідомили, що побачили у представленому Володимиром Зеленським "плані перемоги" низку продуктивних кроків та будуть контактувати з українською стороною з цього приводу.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
Представник Державного департаменту підкреслив, що Україна ще не деталізувала цей план перемоги публічно, тому й він не буде цього робити. Але, сказав він, США взяли цей план до уваги.
"Ми переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо з ними спілкуватися з цього приводу", - сказав Міллер.
Він додав, що "план перемоги" стосується не тільки дій, які зробить Україна, але й кроків, які могли б вжити інші країни світу.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український "план перемоги" не має всеосяжної стратегії.
А агентство Bloomberg писало, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення "плану перемоги.
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