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АНАЛІТИКА

США бачать продуктивні кроки у «плані перемоги» України – Держдеп

 

У Державному департаменті США повідомили, що побачили у представленому Володимиром Зеленським "плані перемоги" низку продуктивних кроків та будуть контактувати з українською стороною з цього приводу.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Представник Державного департаменту підкреслив, що Україна ще не деталізувала цей план перемоги публічно, тому й він не буде цього робити. Але, сказав він, США взяли цей план до уваги.

"Ми переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо з ними спілкуватися з цього приводу", - сказав Міллер.

Він додав, що "план перемоги" стосується не тільки дій, які зробить Україна, але й кроків, які могли б вжити інші країни світу.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український "план перемоги" не має всеосяжної стратегії.

А агентство Bloomberg писало, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення "плану перемоги.
Ключові теги: США
 

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