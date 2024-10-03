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АНАЛІТИКА

В Угорщині кажуть, що ЄС хоче відправити в Україну «військових радників»

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз нібито планує направити "військових радників" для допомоги Україні у війні проти Росії, й Будапешт уже відхилив цю пропозицію.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав після виїзного засідання угорського уряду в середу, 2 жовтня.

Сійярто стверджує, що ЄС у новій пропозиції про продовження мандата місії з навчання українських військових EUMAM пропонує направити в Україну "військових радників ЄС для виконання координаційних завдань".

"Це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського Союзу, а військові радники ЄС, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні", п - констатує глава угорського МЗС.

Він вважає, що ця "небезпечна пропозиція" значно "збільшила б ризик ескалації війни, тобто її подальшого поширення".

"Тому ми говоримо "ні" цій пропозиції, і ми вже вказали Службі зовнішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію", - додав Сійярто.

Угорський міністр також наголосив, що Будапешт не братиме участі в тренувальній місії ЄС за будь-яких умов.

Нагадаємо, місія EUMAM була створена в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини.

Раніше стало відомо, що дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва, але не стала рекомендувати відправляти військових інструкторів до України.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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