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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
В Угорщині кажуть, що ЄС хоче відправити в Україну «військових радників»
23:43 02.10.2024 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз нібито планує направити "військових радників" для допомоги Україні у війні проти Росії, й Будапешт уже відхилив цю пропозицію.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав після виїзного засідання угорського уряду в середу, 2 жовтня.
Сійярто стверджує, що ЄС у новій пропозиції про продовження мандата місії з навчання українських військових EUMAM пропонує направити в Україну "військових радників ЄС для виконання координаційних завдань".
"Це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського Союзу, а військові радники ЄС, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні", п - констатує глава угорського МЗС.
Він вважає, що ця "небезпечна пропозиція" значно "збільшила б ризик ескалації війни, тобто її подальшого поширення".
"Тому ми говоримо "ні" цій пропозиції, і ми вже вказали Службі зовнішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію", - додав Сійярто.
Угорський міністр також наголосив, що Будапешт не братиме участі в тренувальній місії ЄС за будь-яких умов.
Нагадаємо, місія EUMAM була створена в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини.
Раніше стало відомо, що дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва, але не стала рекомендувати відправляти військових інструкторів до України.
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