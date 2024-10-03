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АНАЛІТИКА

У Реєстрі збитків вже понад 10 тисяч заяв, найбільше з них – з Маріуполя

 

У Реєстр збитків для України (RD4U) вже подали понад 10 000 заяв за категорією "пошкодження або руйнування житла", найбільше з них - з Маріуполя.

Про це йдеться у звіті RD4U, передає "Європейська правда".

Як відомо, Реєстр слугує ключовим механізмом для фізичних та юридичних осіб, а також держави Україна для отримання відшкодування відповідно до міжнародного права.

Як зазначається, у Реєстрі зафіксовані заяви щодо пошкодженого майна із 621 населеного пункту України. 65% позовів стосуються пошкодження або знищення квартир, решта - різних типів індивідуальних будинків та інших видів житлових приміщень.

Найбільшу частку становлять заяви з Донецької області - близько 35%, а серед міст України найбільше заяв подано з Маріуполя - майже 1 150 заяв.

Третина всіх заяв пов'язана з пошкодженнями, отриманими в результаті активних бойових дій. 27% заяв - наслідки артилерійських обстрілів, ще 20% - повітряних атак ракетами, безпілотниками або авіабомбами.

Близько 2% всіх заяв пов'язані з наслідками руйнування Каховської ГЕС, а трохи менше 1% позовів заявники вказали, що не знають причини руйнувань.

Зазначається, що 61% заяв подали жінки, 39% - чоловіки. Вік заявників коливається від 18 до 94 років, ще 127 заявників старші 80 років.

У середньому до кожної заяви додається шість додаткових файлів, що містять докази - документи або фотографії. Однак, не всі мають доступ до доказів, а тому близько 1 400 позивачів подали позови без доданих файлів з доказами (але з даними з різних баз даних).

Для оцінки таких заяв будуть використані зовнішні ресурси (в тому числі супутникові знімки).

Попри те, що зазначення суми компенсації не є обов'язковим, 99% заявників вирішили вказати конкретну суму, середня сума становить близько 54 000 євро. Водночас у Реєстрі наголосили, що розмір належної компенсації визначатиме майбутня Комісія з розгляду претензій.

Зазначається, що 405 заявників вже отримали певну компенсацію від Уряду України за програмою e-Recovery.

Реєстр також готується до запуску 12 нових категорій заяв, включно з: смертю та зникнення найближчих членів сім'ї, вимушеним внутрішнім переміщенням, руйнуванням інфраструктури України, а також додатковими категоріями, які пов'язані з пошкодженням і знищенням майна.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

У вересні генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що РЄ відграватиме ключову роль у притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Того ж місяця заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра спрогнозувала, що у 2025 році вдасться запустити міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі.
Ключові теги: Росія
 

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