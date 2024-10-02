Порошенко в Брюсселі обговорив з віце-президентом Єврокомісії та президентом ЄНП пріоритетність «українського питання»

Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Брюсселі, зустрівся з виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом. Лідер "Європейської соліжарності" подякував Добмровскісу за незмінну підтримку України у зміцненні макроекономічної стабільності та поступової інтеграції до Європейського Союзу. Порошенко також підкреслив важливість збереження пріоритетності "українського питання" у порядку денному нового складу Європейської Комісії.

"Обговорили процедуру та умови виділення Євросоюзом подальших пакетів макрофінансової допомоги Україні, в тому числі за рахунок заморожених російських активів. Наголосив на необхідності збільшення бюджетних асигнувань ЄС на потреби фінансування оборонних потреб як України, так і Євросоюзу, а також важливості посиленого страхування бізнесу в умовах триваючої війни. Детально обговорили хід реформ в Україні, зокрема у сфері публічних фінансів та державних закупівель", - написав Порошенко в соцмережах.

Під час зустрічі з одним з важковаговиків європейських політиків, президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером Порошенко обговорив пріоритети роботи нових складів Європарламенту та Єврокомісії з акцентом на посилення допомоги Україні. "Також це стосується і високої динаміки переговорного процесу щодо вступу України до ЄС", - вважає лідер "Євросолідарності".