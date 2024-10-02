Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко в Брюсселі обговорив з віце-президентом Єврокомісії та президентом ЄНП пріоритетність «українського питання»

 

Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Брюсселі, зустрівся з виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом. Лідер "Європейської соліжарності" подякував Добмровскісу за незмінну підтримку України у зміцненні макроекономічної стабільності та поступової інтеграції до Європейського Союзу. Порошенко також підкреслив важливість збереження пріоритетності "українського питання" у порядку денному нового складу Європейської Комісії.

"Обговорили процедуру та умови виділення Євросоюзом подальших пакетів макрофінансової допомоги Україні, в тому числі за рахунок заморожених російських активів. Наголосив на необхідності збільшення бюджетних асигнувань ЄС на потреби фінансування оборонних потреб як України, так і Євросоюзу, а також важливості посиленого страхування бізнесу в умовах триваючої війни. Детально обговорили хід реформ в Україні, зокрема у сфері публічних фінансів та державних закупівель", - написав Порошенко в соцмережах.

 

Під час зустрічі з одним з важковаговиків європейських політиків, президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером Порошенко обговорив пріоритети роботи нових складів Європарламенту та Єврокомісії з акцентом на посилення допомоги Україні. "Також це стосується і високої динаміки переговорного процесу щодо вступу України до ЄС", - вважає лідер "Євросолідарності".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2755
  0,0279
 0,07
EUR
 1
 45,7147
  0,0041
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес