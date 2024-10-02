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Залужний на конференції Консервативної партії Великої Британії: Нам потрібна всеосяжна стратегія для перемоги

17:27 02.10.2024 |

Політика

 

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний узяв участь у щорічній конференції Консервативної партії в Бірмінгемі, де наголосив, що Україна разом зі своїми партнерами має виграти війну.

"В першу чергу подякував попереднім урядам Великої Британії за надану військову, гуманітарну та політичну допомогу, важливі поставки озброєнь, що допомогли змінити ситуацію на полі бою. Наголосив, що Україна разом зі своїми партнерами має виграти цю війну", - написав посол у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що війна в Україні - це не тільки боротьба за незалежність Української держави, а й захист принципів, на яких побудований сучасний світ.

"Для того щоб це стало можливим, нам потрібна всеохоплююча стратегія для перемоги. Стратегія, яка виходить за межі простої витримки наступної атаки або утримання чергової лінії оборони. Важливими елементами нашої Перемоги є інвестиції у виробництво української зброї, захист повітряного простору та конфіскація заморожених російських активів", - сказав Залужний.

Він також зазначив, що довготривалий справедливий мир досяжний - і шлях до нього у Формулі миру.

"Тільки спільні зусилля України, Великої Британії та Європейського Союзу можуть забезпечити мирне та стабільне майбутнє", - додав Залужний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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