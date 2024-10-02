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Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки
15:55 02.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок у керівництві Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Олег Луговський був звільнений з посади заступника голови та призначений на нову посаду першого заступника голови СЗР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази голови держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.
Також президент звільнив Олега Сінайка з посади заступника голови СЗР. Його місце зайняв Геннадій Богач, призначений на аналогічну посаду.
Причини цих кадрових змін в указах не уточнюються.
Служба зовнішньої розвідки України - це спеціальний державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону, необхідної для забезпечення національної безпеки України. Створена у 2004 році, СЗР стала важливим інструментом у боротьбі за захист державних інтересів на міжнародній арені.
26 березня президент України Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки. До цього посаду голови СЗР обіймав Олександр Литвиненко, якому глава держави доручив нову роль - секретаря Ради національної безпеки і оборони.
У травні Зеленський здійснив чергові кадрові зміни в СЗР. Тоді Олег Луговський був призначений на посаду заступника голови СЗР.
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