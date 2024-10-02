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Україна отримає техніку для розмінування на 22 млн євро від Литви та Швеції
13:59 02.10.2024 |
Литва та Швеція погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб України у сфері розмінування.
Про це повідомило Міністерство оборони України, передає "Європейська правда".
Оборонне відомство повідомило, що Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлю пікапів та вантажівок для потреб Збройних Сил України та Держспецтрансслужби.
Для реалізації цієї мети Литва виділяє 15 млн євро, а Швеція - 7 млн євро.
Рішення було ухвалено на зустрічі в столиці Ісландії Рейк'явіку, де учасники Коаліції також обговорили плани розвитку підрозділів розмінування до 2034 року. Українська делегація подякувала партнерам за підтримку в сфері бойового та гуманітарного розмінування.
Як повідомлялося, 12 вересня Литва відправила в Україну чергову партію військової допомоги Україні, куди ввійшли бронетранспортери М113 для розмінування.
Ще одну партію військової допомоги країна передала 28 вересня.
Раніше уряд Швеції запропонував різко збільшити оборонний бюджет протягом 2025-2030 років для виконання показника НАТО у 2% ВВП витрат на оборону.
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