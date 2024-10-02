Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає техніку для розмінування на 22 млн євро від Литви та Швеції

 

Литва та Швеція погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб України у сфері розмінування.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає "Європейська правда".

Оборонне відомство повідомило, що Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлю пікапів та вантажівок для потреб Збройних Сил України та Держспецтрансслужби.

Для реалізації цієї мети Литва виділяє 15 млн євро, а Швеція - 7 млн євро.

Рішення було ухвалено на зустрічі в столиці Ісландії Рейк'явіку, де учасники Коаліції також обговорили плани розвитку підрозділів розмінування до 2034 року. Українська делегація подякувала партнерам за підтримку в сфері бойового та гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, 12 вересня Литва відправила в Україну чергову партію військової допомоги Україні, куди ввійшли бронетранспортери М113 для розмінування.

Ще одну партію військової допомоги країна передала 28 вересня.

Раніше уряд Швеції запропонував різко збільшити оборонний бюджет протягом 2025-2030 років для виконання показника НАТО у 2% ВВП витрат на оборону.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2476
  0,0277
 0,07
EUR
 1
 45,7106
  0,4433
 0,96

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес