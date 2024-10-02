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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Польщі кажуть, що до Українського легіону зголосились надто мало українців
13:28 02.10.2024 |
Голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.
Про це він сказав Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".
Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ - за рекрутування.
"Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною", - сказав Косіняк-Камиш, запевнивши, що "ми готові навчати українських солдатів".
Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.
"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими - що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", - сказав Косіняк-Камиш.
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