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АНАЛІТИКА

Венс та Волз не згадували про війну в Україні під час дебатів

 

Кандидати у віцепрезиденти США Джей Ді Венс та Тім Волз не піднімали питання війни в Україні під час своїх дебатів у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загалом тема міжнародної політики практично не фігурувала на дебатах. Лише перше запитання стосувалось ситуації в Ізраїлі, оскільки напередодні Іран саме здійснив ракетну атаку на цю державу.

Про Росію на дебатах згадали лише один раз, коли Джей Ді Венс говорив про Гілларі Клінтон, яка у своєму програші Дональду Трампу в 2016 році звинувачувала втручання Росії.

Також Волз підкреслював, що команда Камали Гарріс має намір захистити США та союзників, а Венс заявив, що Дональд Трамп за часів президентства фактично "забезпечив стабільність у світі шляхом встановлення ефективного стримування".

В цілому дебати, як і очікувалось, були присвячені головним чином питанням внутрішньої політики.

У підсумку виборці, які спостерігали за дебатами, розділилися в думках щодо того, хто з кандидатів краще показав себе.

Ключові теги: США
 

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