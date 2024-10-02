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АНАЛІТИКА

Іспанія підтверджує: збройні сили України вже отримують бронеавтомобілі VAMTAC

Іспанія підтверджує: збройні сили України вже отримують бронеавтомобілі VAMTAC

 

Уряд Іспанії продовжує підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та активно постачає необхідну військову техніку.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Margarita Robles) повідомила, що збройні сили України вже отримують обіцяні бронеавтомобілі VAMTAC, які схожі на американські HMMWV.

Ця техніка оснащена міцною бронею і може везти вантаж до 2,5 тонн, а сама машина важить майже 6 тонн.

Маргарита Роблес не уточнила, скільки штук і в які терміни Україна отримає VAMTAC, але відомо, що збройні сили добре знайомі з цією технікою та активно застосовують її на полі бою.

Журналісти іспанського видання Infodefensa дізналися, що за рік компанія Urovesa може виробляти до 5000 автомобілів VAMTAC, але яку кількість заброньовано Україною - комерційна (і політична) таємниця.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Іспанія
 

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