Фінансові новини
- |
- 02.10.24
- |
- 01:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Іспанія підтверджує: збройні сили України вже отримують бронеавтомобілі VAMTAC
23:49 01.10.2024 |
Уряд Іспанії продовжує підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та активно постачає необхідну військову техніку.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Margarita Robles) повідомила, що збройні сили України вже отримують обіцяні бронеавтомобілі VAMTAC, які схожі на американські HMMWV.
Ця техніка оснащена міцною бронею і може везти вантаж до 2,5 тонн, а сама машина важить майже 6 тонн.
Маргарита Роблес не уточнила, скільки штук і в які терміни Україна отримає VAMTAC, але відомо, що збройні сили добре знайомі з цією технікою та активно застосовують її на полі бою.
Журналісти іспанського видання Infodefensa дізналися, що за рік компанія Urovesa може виробляти до 5000 автомобілів VAMTAC, але яку кількість заброньовано Україною - комерційна (і політична) таємниця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін запровадив нову умову під час купівлі-продажу автомобіля: допоможе зібрати податки
|МЗС України спростовує розгляд територіальних поступок РФ
|Виробник танків Leopard та САУ Caesar створив філію в Україні
|Іран запустив ракети по Ізраїлю. ЗМІ пишуть про влучання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Представництво НАТО в Україні вітає створення наглядових рад у системі оборонних закупівель
|Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський
|Іспанія підтверджує: збройні сили України вже отримують бронеавтомобілі VAMTAC
|Кабмін звільнив двох замів Умєрова
|МЗС України спростовує розгляд територіальних поступок РФ
|Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів
Бізнес
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей
|Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome