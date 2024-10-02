Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів

 


Парламент Румунії схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.

Про це повідомляє Agerpres, інформує "Європейська правда".

За відповідне рішення проголосували 233 депутати, 18 - проти, ще 25 утрималися.

У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде РФ проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки українських збройних сил.

"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", - зазначив президент Румунії.

Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.

"Навчальний центр позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера в підготовці морських операцій, допомагаючи підвищити згуртованість, продемонструвати єдність і зміцнити євроатлантичне стримування і оборону", - йдеться в листі.

Раніше у вересні стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.

Варто зазначити, що нещодавно Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам.
Ключові теги: Румунія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2476
  0,0277
 0,07
EUR
 1
 45,7106
  0,4433
 0,96

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0325  0,16 0,38 41,5425  0,02 0,05
EUR 45,7250  0,05 0,11 46,4300  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,04 0,10 41,2900  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес