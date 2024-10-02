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Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів
23:06 01.10.2024 |
Парламент Румунії схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.
Про це повідомляє Agerpres, інформує "Європейська правда".
За відповідне рішення проголосували 233 депутати, 18 - проти, ще 25 утрималися.
У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде РФ проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки українських збройних сил.
"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", - зазначив президент Румунії.
Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.
"Навчальний центр позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера в підготовці морських операцій, допомагаючи підвищити згуртованість, продемонструвати єдність і зміцнити євроатлантичне стримування і оборону", - йдеться в листі.
Раніше у вересні стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.
Варто зазначити, що нещодавно Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам.
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