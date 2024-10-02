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АНАЛІТИКА

Кабмін запустив сертифікацію шкіл операторів безпілотників

17:15 01.10.2024 |

Політика

 

Кабінет Міністрів схвалив запуск експериментального проєкту із сертифікації шкіл операторів безпілотників.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БпЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність", - написав Шмигаль.

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що пропозицію запровадити сертифікацію шкіл зовнішніх пілотів (операторів) безпілотників на розгляд уряду внесли Мінцифри та Міноборони. За їх ініціативою Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту для запровадження такої сертифікації.

"Метою реалізації проекту є нарощення спроможностей щодо підготовки зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів, зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів - інструкторів, членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів для задоволення потреб сил безпеки та сил оборони", - написав Мельничук у Telegram.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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