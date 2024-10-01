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Перевага російської армії в снарядах на полі бою скоротилася до 3:1, - Міноборони
14:54 01.10.2024 |
Російська армія зберігає перевагу в артилерійських снарядах на фронті. Але з зими 2024 року вона скоротилася майже втричі.
Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.
"На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає по 1 до 3", - сказав він.
Гаврилюк заявив, що Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з РФ, промисловий потенціал якої більший. Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.
"Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна", - додав перший заступник міністра.
Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський заявив про співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10. "Чи зможемо ми втримати позиції? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день", - сказав він.
У квітні була розблокована допомога від США. Крім того, у 2024 році Україна почала отримувати снаряди за чеською ініціативою.
За даними звіту Інституту вивчення війни (ISW) за червень Збройні сили України почали отримувати артилерійські боєприпаси з країн Заходу, але обсяги ще не дозволяли ЗСУ ефективно протистояти росіянам.
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